Youtube stoppt VPN-Trick für günstige Premium Abos

Wer sein Youtube-Premium-Abo via VPN oder im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes abgeschlossen hat um Geld zu sparen, dürfte bald einen Dämpfer bekommen. Denn wie "Winfuture" herausgefunden hat, will Google dieser Praxis nun Einhalt gebieten. So haben mehrere Nutzer eine Nachricht von Youtube bekommen, in der es heisst, dass die Premium-Mitgliedschaft beendet werde, "weil wir glauben, dass du bei der Anmeldung mit (Land) nicht das tatsächliche Land deines Wohnsitzes angegeben hast." Für die weitere werbefreie Nutzung von Youtube wäre für betroffene Nutzer eine erneute Registrierung bei Youtube Premium notwendig.Das Abo kostet in der Schweiz satte 15.90 Franken pro Monat, das Family-Abo schlägt mit 23.40 Franken zu Buche. Zum Vergleich: In der Türkei, für hiesige Nutzer eine beliebte Wahlheimat für den Youtube-Account, kostet die Premium-Membership gerade einmal knapp 1.60 Franken. Wer bislang sein Abo via VPN oder im Urlaub abschloss, konnte damit also zu einem Bruchteil der Kosten die Vorzüge von Youtube Premium bekommen. Noch billiger wurde die Pro-Kopf-Nutzung mit der Nutzung eines Family-Accounts. (win)