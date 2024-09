Youtube Premium wird in der Schweiz massiv teurer

Schlechte Nachrichten für Abonnenten von Youtube Premium in der Schweiz, denn: Die Schweiz gehört zu einer Reihe von Ländern, in denen Google die Tarife für den werbefreien Youtube-Konsum nach oben schraubt – und das nicht zu knapp. Neu kostet ein Einzelabo in der Schweiz 17.90 Franken anstatt wie bis anhin 15.90 Franken. Während diese Erhöhung für das Gros der Nutzer noch verschmerzbar sein dürfte, langt Google bei Familien richtig zu. Das Familienabo nämlich kostet neu 33.90 Franken anstatt wie bis anhin 23.90 Franken – eine Erhöhung von sage und schreibe 10 Franken pro Monat. Wer dann noch den "Fehler" macht und seine Youtube-Abos über Apple gelöst hat, bezahlt noch mehr – schliesslich muss auch Apple etwas verdienen. In dem Falle werden 23.90 Franken für das Einzelabo und schier unglaubliche 43.90 Franken für das Familienabo fällig. Im Gegenzug kann man Videos werbefrei schauen und für den Offline-Konsum herunterladen.In unseren sprachlich gleichgeschalteten Nachbarländern Deutschland und Österreich sind derweil (vorerst) keine Preiserhöhungen vorgesehen – hier gibt es das Einzelabo weiterhin für 13 Euro und das Familienabo für 24 Euro. In anderen Ländern aber verlangt Google für Youtube Premium ebenfalls mehr. So etwa in Dänemark, wo der Preis des Familienabos von gut 22 auf knapp 33 Franken steigt. In Schweden kostet das Familienabo neu gut 23 anstatt wie bisher knapp 15 Franken. In Irland, Holland, Italien und Belgien steigt der Familienabo-Preis von 18 auf 26 Euro. Eine Übersicht über die weltweiten Preiserhöhungen liefert dieser Reddit-Post Begründet werden die Preiserhöhungen, die für Neuabonnenten per sofort, und bestehende Abonnenten ab der übernächsten Rechnung in Kraft treten, damit, dass man die Premium-Mitgliedschaft weiter verbessern und Creatoren angemessen unterstützen wolle. Man habe die Preiserhöhung nach gründlicher Überlegung getroffen. (mw)