Youtube Premium Lite demnächst auch in Europa verfügbar

Das Videoportal Youtube wird um eine neue Premium-Version erweitert, die deutlich günstiger ist als das Premium-Abo, bei der die Nutzer aber auch Werbung in Kauf nehmen müssen. Wie im offiziellen Youtube Blog angekündigt wird, wurde das als Premium Lite bezeichnete Pilotprojekt in den USA mittlerweile gestartet und soll in den kommenden Wochen auf Australien und Thailand sowie als einziges europäisches Land auch auf Deutschland ausgeweitet werden.Während in Deutschland das herkömmliche Youtube-Premium-Abonnement für 12.99 Euro pro Monat angeboten wird, bezahlt man für die Lite-Variante mit 5,99 Euro weniger als die Hälfte. Premium-Kunden bekommen die Inhalte allerdings gänzlich ohne Werbung serviert, während bei Premium Lite "Keine Werbeunterbrechungen bei den meisten Videos" versprochen werden. Youtube Premium wird derweil allen empfohlen, die Youtube Music "ganz ohne Werbeunterbrechungen" wünschen und Inhalte ausserdem offline und im Hintergrund abspielen möchten.Youtube Premium Lite soll im Verlauf des Jahres auf weitere Länder ausgeweitet werden. Ob und wann auch die Schweiz an die Reihe kommt, wird nicht verraten. (rd)