Youtube testet KI‑gestützte Altersprüfung für Jugendliche

Youtube beginnt in den nächsten Wochen in den USA mit einem Machine-Learning-Modell, das auf Grundlage von Suchverhalten, angesehener Videokategorien und Kontodauer das Alter seiner Nutzer einordnet. Laut Youtube nutzt das System diese Signale, um zwischen unter 18- und volljährigen Zuschauern zu unterscheiden, unabhängig vom im Konto hinterlegten Geburtsdatum. Für Jugendliche sollen so automatisch dieselben Schutzmassnahmen gelten, die bisher nur über das Geburtsdatum aktiviert wurden. Weiter heisst es, dass Youtube die Ergebnis zuerst genau beobachten will, bevor die Altersabschätzung in weiteren Märkten eingesetzt wird.Die Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, personalisierte Werbung für jugendliche Nutzer zu unterbinden und digitale "Wellbeing-Tools" automatisch zu aktivieren. Youtube begrenze zudem wiederholte Empfehlungen bestimmter Inhalte und erfordert bei Fehleinschätzungen eine Altersbestätigung per Ausweis oder Kreditkarte. Nur Nutzer, deren Alter als über 18 Jahre eingestuft wird, erhalten Zugriff auf altersbeschränkte Videos. Youtube ergänzt, dass so sowohl Privatsphäre als auch Sicherheit junger Zuschauer gewahrt bleiben sollen. (dow)