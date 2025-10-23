cnt
Youtube lanciert Tool gegen Deepfakes
Quelle: Depositphotos

Youtube lanciert Tool gegen Deepfakes

Auf Youtube tauchen immer mehr Deepfakes von Kreatorinnen und Kreatoren auf. Nun startet Google mit einem Tool zur Erkennung und Entfernung solcher Fake-Videos.
23. Oktober 2025

     

Youtube lanciert ein Tool zur Gesichtserkennung, mit dem man gegen KI-Deepfakes vorgehen will. Mit der neuen Funktion namens Facial Likeness richtet man sich an Kreatorinnen und Kreatoren, die damit die Plattform nach Videos durchsuchen können, in denen ihr KI-generiertes oder mit KI modifiziertes Gesicht vorkommt.

Für die Nutzung des Likeness-Features müssen Creators einen eigens eingerichteten Verifikationsprozess durchlaufen, bevor Youtube mit der Suche nach Deepfakes beginnt. Dazu gehören der Upload eines Passdokuments und ein Verifikationsvideo. Zugänglich ist das Feature über den Menüpunkt Content detection > Likeness > Start now.


Im Menü der Likeness-Funktion findet sich nach der Verifizierung dann ein "For review"-Bereich, in dem verdächtige Videos gesammelt werden. Hier kann dann bestimmt werden, ob das Video bleiben darf oder ob es entfernt werden soll. Falls das Videomaterial echt ist oder nicht den betreffenden Creator zeigt, kann dies ebenfalls vermerkt werden.

Ein ähnliches System namens Content ID ist bereits seit längerem verfügbar. Mit diesem können Creators eigene, von anderen wiederverwertete Inhalte finden. Auf Wunsch können diese dann geblockt oder getrackt werden, alternativ kann der ursprüngliche Creator dann auch die Monetarisierung eines solchen Videos für sich beanspruchen.

Hier finden sich mehr Infos und FAQs zum Likeness-Feature. (win)


