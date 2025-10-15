cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Youtube in neuem Look
Quelle: Google

Youtube in neuem Look

Youtube hat den visuellen Auftritt auf sämtlichen Plattformen überarbeitet und entschlackt. Damit soll unter anderem die Navigation erleichtert werden.
15. Oktober 2025

     

Youtube hat eine Reihe visueller Anpassungen und neuer Funktionen für seinen Videoplayer angekündigt. Der neue Look betrifft alle Plattformen und soll laut Youtube die Navigation vereinfachen und das Nutzungserlebnis als Ganzes verbessern. Die weltweite Einführung hat am 13. Oktober begonnen und erfolgt rollend.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt ein überarbeiteter Videoplayer für mobile Geräte, Desktops und Smart-TVs. Dieser wurde visuell entschlackt, um mehr Inhalt ohne störende Bedienelemente sichtbar zu machen. Auch die Navigation per Doppeltipp zur Vor- und Rückspulfunktion wurde überarbeitet, um weniger störend zu wirken. Auf mobilen Geräten verspricht Youtube ein verbessertes Motion-Design für flüssigere Übergänge zwischen Tabs.


Im Bereich der Interaktion mit Inhalten wurden ebenfalls Anpassungen vorgenommen. Neu ist eine visuelle Animation des Like-Buttons bei bestimmten Inhalten. Je nach Kategorie – etwa Musik- oder Sportvideos – erscheinen unterschiedliche Animationen beim Liken.

Das Speichern von Videos auf "Später ansehen" oder in Wiedergabelisten wurde vereinfacht und visuell angepasst. Zudem führt Youtube eine neue Thread-Funktion für Kommentare ein. Antworten innerhalb von Kommentaren werden nun strukturiert angezeigt, um den Überblick über Diskussionen zu verbessern. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Youtube kommt neu mit Youtube Labs

 29. September 2025 - In einem neuen Bereich namens Youtube Labs sollen Nutzer der Plattform KI-Experimente testen können – vorerst aber nur in den USA und auf einem ausgewählten Nutzerkreis beschränkt.

Youtube straft unerlaubte Nutzung von Premium-Familienabos ab

 3. September 2025 - Google will genauer hinschauen, wer die Premium-Familienabos von Youtube wie nutzt. Wohnen Anwender nicht unter einem Dach, erfolgt zuerst eine Warnung und dann eine Sperrung.

Youtube testet KI‑gestützte Altersprüfung für Jugendliche

 30. Juli 2025 - Youtube testet in den USA eine KI-basierte Altersschätzung für Jugendliche, um ihnen altersgerechte Schutzfunktionen automatisch zuzuweisen und personalisierte Werbung zu deaktivieren.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Jetzt E-Days Webcasts online verfügbar
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
T-Systems - Vertrauenswürdige KI aus der Schweiz
Der Schlüssel zur Datensicherheit im öffentlichen Sektor
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER