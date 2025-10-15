Youtube in neuem Look

Youtube hat eine Reihe visueller Anpassungen und neuer Funktionen für seinen Videoplayer angekündigt
. Der neue Look betrifft alle Plattformen und soll laut Youtube
die Navigation vereinfachen und das Nutzungserlebnis als Ganzes verbessern. Die weltweite Einführung hat am 13. Oktober begonnen und erfolgt rollend.
Zu den wichtigsten Neuerungen zählt ein überarbeiteter Videoplayer für mobile Geräte, Desktops und Smart-TVs. Dieser wurde visuell entschlackt, um mehr Inhalt ohne störende Bedienelemente sichtbar zu machen. Auch die Navigation per Doppeltipp zur Vor- und Rückspulfunktion wurde überarbeitet, um weniger störend zu wirken. Auf mobilen Geräten verspricht Youtube ein verbessertes Motion-Design für flüssigere Übergänge zwischen Tabs.
Im Bereich der Interaktion mit Inhalten wurden ebenfalls Anpassungen vorgenommen. Neu ist eine visuelle Animation des Like-Buttons bei bestimmten Inhalten. Je nach Kategorie – etwa Musik- oder Sportvideos – erscheinen unterschiedliche Animationen beim Liken.
Das Speichern von Videos auf "Später ansehen" oder in Wiedergabelisten wurde vereinfacht und visuell angepasst. Zudem führt Youtube eine neue Thread-Funktion für Kommentare ein. Antworten innerhalb von Kommentaren werden nun strukturiert angezeigt, um den Überblick über Diskussionen zu verbessern.
(mw)