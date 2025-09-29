Youtube kommt neu mit Youtube Labs

Youtube hat ein neues Programm namens Youtube
Labs angekündigt. In diesem Bereich können Youtube-Nutzer "höchst innovative KI-Experimente" ausprobieren. Die neue Funktionalität ist aktuell allerdings nur in den USA für eine beschränkte Anzahl Teilnehmer verfügbar. Das erste Experiment, das diesem Publikum präsentiert wird, ist ein KI-generierter Musikmoderator für die Youtube-Music-App, der die Hörerfahrung mit Fan-Trivia, spassigen Kommentaren und Storys über die gehörte Musik anreichert.
Mit Youtube Labs folgt Googles Video- und Musikplattform den Google
Labs, einem generellen Hub für neue KI-Experimente auf der gesamten Plattform. Ein Beispiel ist Mixboard
, mit dem sich aus Textprompts komplette Moodboards erstellen lassen. Aber auch Youtube selbst hat schon in der Vergangenheit immer wieder KI-basierte Neuerungen testen lassen, meistens nur für Premium User verfügbar, und bei Erfolg danach eingeführt. Dazu gehören Features wie das Abfangen ungewollter Tabs auf dem Touchscreen, die Beschleunigung der Videoewiedergabe durch langes Drücken oder die sogenannten Gift Goals, mit denen Fans ihren beliebten Creators einen finanziellen Zustupf zukommen lassen können.
(ubi)