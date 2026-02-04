Youtube unterbindet Background Play über externe Browser

Google hat ein häufig genutztes Schlupfloch für Youtube
geschlossen: Background Play über einen externen Browser. Eigentlich ist diese Funktion ohnehin für Premium-Abonnenten vorgesehen. Aber beispielsweise über Firefox oder Brave sowie weitere Drittanbieter-Angebote konnten auch andere Nutzer Videos auf Mobilgeräten im Hintergrund abspielen, ohne dass die Youtube-App zwangsweise im Vordergrund läuft.
Mit diesem Schleichweg ist jetzt aber Schluss, Google
hat das Schlupfloch geschlossen, wie das Unternehmen gegenüber "GSM Arena" bestätigt
: "Die Hintergrundwiedergabe ist eine Funktion, die ausschließlich für YouTube Premium-Mitglieder gedacht ist. Während einige Nicht-Premium-Nutzer zuvor unter bestimmten Umständen über mobile Webbrowser darauf zugreifen konnten, haben wir die Funktion aktualisiert, um die Konsistenz auf allen unseren Plattformen sicherzustellen."
Erste Testberichte bestätigen, dass Background Play über externe Browser nicht mehr funktioniert. Demnach unterbricht Youtube die Wiedergabe umgehend, sobald Nutzer den Browser verlassen oder den Bildschirm ausschalten. Das Premium-Abo scheint daher die einzige Möglichkeit zu sein, um die Funktion auch weiterhin nutzen zu können.
(sta)