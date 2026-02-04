Youtube unterbindet Background Play über externe Browser

cnt
Quelle: Depositphotos

Background Play ist eine beliebte Funktion für Youtube, die über Umwege auch ohne Premium-Abo nutzbar ist. Zumindest bisher. Denn Google hat dieses Schlupfloch wohl geschlossen.
4. Februar 2026

     

Google hat ein häufig genutztes Schlupfloch für Youtube geschlossen: Background Play über einen externen Browser. Eigentlich ist diese Funktion ohnehin für Premium-Abonnenten vorgesehen. Aber beispielsweise über Firefox oder Brave sowie weitere Drittanbieter-Angebote konnten auch andere Nutzer Videos auf Mobilgeräten im Hintergrund abspielen, ohne dass die Youtube-App zwangsweise im Vordergrund läuft.

Mit diesem Schleichweg ist jetzt aber Schluss, Google hat das Schlupfloch geschlossen, wie das Unternehmen gegenüber "GSM Arena" bestätigt: "Die Hintergrundwiedergabe ist eine Funktion, die ausschließlich für YouTube Premium-Mitglieder gedacht ist. Während einige Nicht-Premium-Nutzer zuvor unter bestimmten Umständen über mobile Webbrowser darauf zugreifen konnten, haben wir die Funktion aktualisiert, um die Konsistenz auf allen unseren Plattformen sicherzustellen."


Erste Testberichte bestätigen, dass Background Play über externe Browser nicht mehr funktioniert. Demnach unterbricht Youtube die Wiedergabe umgehend, sobald Nutzer den Browser verlassen oder den Bildschirm ausschalten. Das Premium-Abo scheint daher die einzige Möglichkeit zu sein, um die Funktion auch weiterhin nutzen zu können. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Vietnam verknurrt Youtube zu kürzerer Werbung

 12. Januar 2026 - Online-Werbung ist in Vietnam künftig strikt geregelt. Lange, nicht überspringbare Werbespots auf Youtube und anderen Plattformen werden ebenso verboten wie übergrosse Pop-Ups, zu kleine "Schliessen"-Buttons und andere Tricks der Werbetreibenden.

Oscars ab 2029 exklusiv live auf Youtube

 19. Dezember 2025 - Ab 2029 sollen die Oscars weltweit exklusiv auf Youtube übertragen werden und dort kostenlos live verfügbar sein. Die Vereinbarung soll bis 2033 laufen und auch weitere Inhalte rund um die Veranstaltung umfassen.

Youtube testet nicht schliessbare Werbe-Panels in der App

 6. November 2025 - Youtube erprobt in der mobilen App seitliche Anzeigenleisten, die sich nicht mehr schliessen lassen. Unklar ist, wie viele Nutzende davon betroffen sind und ob die Änderung dauerhaft wird.


