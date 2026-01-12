cnt
Vietnam verknurrt Youtube zu kürzerer Werbung
Vietnam verknurrt Youtube zu kürzerer Werbung

Online-Werbung ist in Vietnam künftig strikt geregelt. Lange, nicht überspringbare Werbespots auf Youtube und anderen Plattformen werden ebenso verboten wie übergrosse Pop-Ups, zu kleine "Schliessen"-Buttons und andere Tricks der Werbetreibenden.
12. Januar 2026

     

Wer sich den Luxus eines YouTube-Premium-Abonnements nicht leisten will, kennt es nur zu gut: Schon bevor das eigentliche Video anfängt, muss man gefühlt ewig lange Werbung über sich ergehen lassen, die sich nicht oder erst nach langer Wartezeit überspringen lässt, wenn überhaupt. Oft müssen die ganzen, zum Teil bis zu einer Minute langen Clips bis zum Ende betrachtet werden. Und Youtube unternimmt mit immer neuen Updates der Plattform alles, um Werbeblocker zu unterbinden. Gesetzlich ist beides bisher weltweit erlaubt, zum Missbehagen wohl der meisten User.

Jetzt hat Vietnam als erstes Land der Welt Vorschriften zu Onlinewerbung generell erlassen, die natürlich auch die Werbung auf Youtube betreffen. Dies berichtet die Zeitung "Viet Nam News". Ab 15. Februar 2026 muss es Usern in Vietnam demnach möglich sein, jegliche Art von Online-Werbung per Video oder mit animierten Bildern nach spätestens fünf Sekunden zu überspringen.


Als Vorreiter im Kampf gegen aufsässige Online-Werbung regelt Vietnam neu aber nicht nur Videowerbung, sondern auch überdimensionierte Pop-Up-Werbung auf Webseiten oder in Apps, die sich nicht sofort schliessen lässt und die eigentlichen Inhalte verdeckt. Nicht erlaubt sind künftig auch Buttons zum Schliessen der Werbung, die irreführend erscheinen oder zu klein sind, ebenso Wartezeiten, die bis zum Entfernen einer statischen Werbeeinblendung verstreichen müssen. Betreiber von Online-Plattformen beziehungsweise Werbetreibende und Ad-Service-Provider Müssen solche künftig verbotenen Arten von Werbung innert 24 Stunden entfernen, nachdem sie eine entsprechende Anweisung der Behörden erhalten haben. Ansonsten sorgen letztere dafür, dass die Werbung technisch blockiert wird. (ubi)


