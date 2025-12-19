Oscars ab 2029 exklusiv live auf Youtube

Youtube soll ab 2029 die exklusiven weltweiten Live-Rechte an den Oscars bekommen und die Show gratis streamen. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences teilte
mit, dass der mehrjährige Vertrag von der 101. Oscar-Verleihung 2029 bis 2033 gilt und auch Berichterstattung vom roten Teppich, Einblicke hinter die Kulissen sowie Zugang zum Governors Ball einschliesst.
Laut der Mitteilung sollen die Oscars damit live und kostenlos für über zwei Milliarden Zuschauer weltweit auf Youtube
verfügbar sein, in den USA zusätzlich für Abonnenten von Youtube TV. Die Videoplattform solle ausserdem helfen, die Show für ein internationales Publikum zugänglich zu machen, unter anderem durch Untertitel sowie mehrsprachige Tonspuren.
Neben der Preisverleihung umfasse die Partnerschaft nach Angaben der Academy auch weitere Formate exklusiv auf dem Oscars-Youtube-Kanal, darunter die Governors Awards, die Bekanntgabe der Nominierungen und die Student Academy Awards. Genannt werden zudem die Scientific and Technical Awards, Interviews, Filmbildungsprogramme und Podcasts.
Teil der Vereinbarung sei zudem eine Zusammenarbeit mit Google Arts & Culture, die digitalen Zugang zu ausgewählten Ausstellungen und Programmen des Academy Museums ermöglichen und bei der Digitalisierung von Teilen der Academy Collection helfen solle, die mit über 52 Millionen Objekten beschrieben wird. Die Academy erklärte, sie freue sich über "die vielseitige globale Partnerschaft mit Youtube", während Youtube-CEO Neal Mohan sagte "Die Oscars gehören zu unseren wichtigsten kulturellen Institutionen", zudem laufe die nationale Oscar-Partnerschaft mit Disney
ABC bis 2028 weiter.
(dow)