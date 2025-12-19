cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Oscars ab 2029 exklusiv live auf Youtube
Quelle: Depositphotos

Oscars ab 2029 exklusiv live auf Youtube

Ab 2029 sollen die Oscars weltweit exklusiv auf Youtube übertragen werden und dort kostenlos live verfügbar sein. Die Vereinbarung soll bis 2033 laufen und auch weitere Inhalte rund um die Veranstaltung umfassen.
19. Dezember 2025

     

Youtube soll ab 2029 die exklusiven weltweiten Live-Rechte an den Oscars bekommen und die Show gratis streamen. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences teilte mit, dass der mehrjährige Vertrag von der 101. Oscar-Verleihung 2029 bis 2033 gilt und auch Berichterstattung vom roten Teppich, Einblicke hinter die Kulissen sowie Zugang zum Governors Ball einschliesst.

Laut der Mitteilung sollen die Oscars damit live und kostenlos für über zwei Milliarden Zuschauer weltweit auf Youtube verfügbar sein, in den USA zusätzlich für Abonnenten von Youtube TV. Die Videoplattform solle ausserdem helfen, die Show für ein internationales Publikum zugänglich zu machen, unter anderem durch Untertitel sowie mehrsprachige Tonspuren.


Neben der Preisverleihung umfasse die Partnerschaft nach Angaben der Academy auch weitere Formate exklusiv auf dem Oscars-Youtube-Kanal, darunter die Governors Awards, die Bekanntgabe der Nominierungen und die Student Academy Awards. Genannt werden zudem die Scientific and Technical Awards, Interviews, Filmbildungsprogramme und Podcasts.

Teil der Vereinbarung sei zudem eine Zusammenarbeit mit Google Arts & Culture, die digitalen Zugang zu ausgewählten Ausstellungen und Programmen des Academy Museums ermöglichen und bei der Digitalisierung von Teilen der Academy Collection helfen solle, die mit über 52 Millionen Objekten beschrieben wird. Die Academy erklärte, sie freue sich über "die vielseitige globale Partnerschaft mit Youtube", während Youtube-CEO Neal Mohan sagte "Die Oscars gehören zu unseren wichtigsten kulturellen Institutionen", zudem laufe die nationale Oscar-Partnerschaft mit Disney ABC bis 2028 weiter. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Youtube testet nicht schliessbare Werbe-Panels in der App

 6. November 2025 - Youtube erprobt in der mobilen App seitliche Anzeigenleisten, die sich nicht mehr schliessen lassen. Unklar ist, wie viele Nutzende davon betroffen sind und ob die Änderung dauerhaft wird.

Youtube führt KI-Upscaling für Videos ein

 31. Oktober 2025 - Youtube führt eine automatische KI-Hochskalierung für Videos unter 1080p ein und will die Funktion bald bis auf 4K erweitern. Creator und Zuschauer können die Verbesserung bei Bedarf deaktivieren.

Youtube lanciert Tool gegen Deepfakes

 23. Oktober 2025 - Auf Youtube tauchen immer mehr Deepfakes von Kreatorinnen und Kreatoren auf. Nun startet Google mit einem Tool zur Erkennung und Entfernung solcher Fake-Videos.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER