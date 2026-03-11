cnt
Youtube führt nicht überspringbare 30-Sekunden-Werbung ein
Quelle: Depositphotos

Youtube führt nicht überspringbare 30-Sekunden-Werbung ein

Mit einem neuen Werbeformat für Youtube-Videos und mit KI-Unterstützung bei der Auswahl der Werbung will Google mehr aus den Werbeschaltungen holen können. Die neuen Clips dauern ganze 30 Sekunden und können nicht übersprungen werden.
11. März 2026

     

Youtube führt ein neues Werbeformat ein, das fortan Nutzern ohne Premium-Abo ausgespielt werden soll. Dabei handelt es sich um Werbeclips mit einer Dauer von 30 Sekunden, die nicht übersprungen werden können. Konzipiert wurde das Format fürs Ausspielen über Connected TV-Geräte (CTVs), zumindest vorläufig sollten derartige Werbeschaltungen also nur auf TVs zu sehen sein. Die Option ist damit fortan in Google Ads und Display & Video 360 freigeschaltet.


Kreatoren sollen so die Möglichkeit bekommen, dass "ihre Botschaft vollständig übermittelt" wird, wie Google schreibt. Neben den neuen 30-Sekunden-Clips gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, Werbeschaltungen über 6 und 15 Sekunden zu implementieren. Googles KI soll dabei unterstützen, das aktuell passende Formate dynamisch auszusuchen. Das solle einen positiven Effekt auf die Effizienz von Kampagnen haben – manuell zusammengestellte Kampagnen performen laut dem Such- und Werberiesen nämlich schlechter als ein von KI kuratierter Mix. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Google Photos: Umschalter zwischen klassischer und KI-Fotosuche

 11. März 2026 - Ein neues Bedienelement in Google Photos ermöglicht es, blitzschnell zwischen herkömmlicher Bildersuche und der KI-gestützten Funktion Ask Photos umzuschalten.

Youtube wertet Premium-Lite-Abo deutlich auf

 25. Februar 2026 - Abonnenten von Youtube Premium Lite können Videos fortan nicht nur mehrheitlich werbefrei konsumieren, sondern bekommen auch Background Play und die Download-Möglichkeit. Leider aber nicht in der Schweiz.

Google veröffentlicht Youtube-App für Vision Pro

 13. Februar 2026 - Google hat erstmals eine offizielle App für Apples Vision Pro veröffentlicht – Youtube. Damit erfüllt Google den Wunsch zahlreicher Vision-Pro-Besitzer.


