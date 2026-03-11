Youtube führt nicht überspringbare 30-Sekunden-Werbung ein

Youtube führt ein neues Werbeformat ein, das fortan Nutzern ohne Premium-Abo ausgespielt werden soll. Dabei handelt es sich um Werbeclips mit einer Dauer von 30 Sekunden, die nicht übersprungen werden können. Konzipiert wurde das Format fürs Ausspielen über Connected TV-Geräte (CTVs), zumindest vorläufig sollten derartige Werbeschaltungen also nur auf TVs zu sehen sein. Die Option ist damit fortan in Google
Ads und Display & Video 360 freigeschaltet.
Kreatoren sollen so die Möglichkeit bekommen, dass "ihre Botschaft vollständig übermittelt" wird, wie Google schreibt. Neben den neuen 30-Sekunden-Clips gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, Werbeschaltungen über 6 und 15 Sekunden zu implementieren. Googles KI soll dabei unterstützen, das aktuell passende Formate dynamisch auszusuchen. Das solle einen positiven Effekt auf die Effizienz von Kampagnen haben – manuell zusammengestellte Kampagnen performen laut dem Such- und Werberiesen nämlich schlechter als ein von KI kuratierter Mix.
(win)