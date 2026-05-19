Firefox 151 mit diversen neuen Features

Mozilla hat seinen Browser Firefox in Version 151 veröffentlicht. Die frisch freigegebene Ausgabe bietet verschiedene interessante Neuerungen. Der integrierte PDF-Editor, der in Version 150 zum ersten Mal erschien, erhält ein weiteres nützliches Feature: Mehrere PDF-Dokumente lassen sich zu einem Dokument zusammenfassen. Ist ein PDF in Firefox 151 geöffnet, erscheint in der Seitenspalte ein Plus-Symbol, über das ein weiteres PDF-Dokument geladen und an das bereits vorhandene angehängt werden kann. In Firefox für MacOS und Linux besteht neu die Möglichkeit, das Nutzerprofil lokal zu sichern – bisher war dies nur in der Windows-Version möglich. Solche Profil-Backups können unabhängig von der Plattform auf andere Systeme verschoben und dort genutzt werden. So bleiben das eingestellte Design und die installierten Erweiterungen auf allen Systemen des Nutzers auf dem aktuellen Stand.
Die weiteren Neuerungen stehen im Zeichen der Privatsphäre. Firefox 151 verbessert den Tracking-Schutz dadurch, dass Websites sich nicht ohne explizite Erlaubnis des Nutzers mit Geräten im Netzwerk oder zu anderen Apps und Services verbinden können. Dieses erhöhte Schutzniveau ist in der neuen Version auch in der Standardeinstellung des Tracking-Schutzes enthalten, bisher galt dies nur für die Einstellung "Strict" (Streng). Neu können sämtliche Daten der aktiven Sitzung in einem Private Window gelöscht werden, ohne dazu die Session beenden zu müssen – ganz ähnlich wie beim Duckduckgo-Browser dient dazu ein Flammensymbol rechts neben der Address Bar. Gleichzeitig hat Mozilla
den Schutz vor Fingerprinting beim erweiterten Tracking-Schutz verbessert, indem weniger Informationen über den Computer preisgegeben werden und Cross Site Tracking weitgehend blockiert wird.
Neben einer ganzen Reihe von Bugfixes bietet die neue Version auch Neues für Entwickler: Mithilfe der Document Picture-in-Picture API lässt sich ein kleines Fenster erstellen, das stets im Vordergrund bleibt und zur Anzeige von beliebigen HTML-Inhalten genutzt werden kann – ideal zum Beispiel für wichtige Statusinformationen oder die heutzutage auf manchen Unternehmens-Websites anzutreffenden Chat-Fenster. Firefox 151 für Windows steht in unserer Freeware Library
zum Download bereit.
(ubi)