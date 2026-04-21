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Firefox 150 mit PDF-Editor und erweitertem Split View
Quelle: Depositphotos

Firefox 150 mit PDF-Editor und erweitertem Split View

Die jüngste Version des Firefox-Browsers kann mit neuen Funktionen für die PDF-Bearbeitung, erweiterten Split-View-Ansichten und einer überarbeiteten Übersetzungsfunktion aufwarten.
21. April 2026

     

Der Open-Source-Browser Firefox kann in der aufgefrischten Version 150 mit diversen Neuerungen aufwarten. So wurde die Split-View-Funktion verbessert, indem sich per Rechtsklick auf einen Link die betreffende Seite gleich neben dem aktuellen Tab öffnen lässt. Dazu kann die geteilte Ansicht nun direkt per Rechtsklick auf einen Tab initialisiert oder wieder beendet werden.

Stark erweitert wurde auch der integrierte PDF-Editor. Dieser bietet nun die Möglichkeit, PDF-Seiten in einem Dokument neu zu ordnen, zu kopieren oder zu löschen, um das Ergebnis dann abzuspeichern. Erweitert wurde auch die Übersetzungsfunktion, die über die Anweisung about:translation aufgerufen wird. Ähnlich wie bei Deepl wird die Quellsprache automatisch erkannt, während die Zielsprache aus einer Drop-Down-Liste ausgewählt wird.


Die Windows-Version von Firefox 150 steht per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)


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