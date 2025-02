Die besten ICT-Arbeitgeber - Google vor Cisco und Ti&m

Die "Handelszeitung" hat – zusammen mit "PME" und Statista – zum nunmehr siebten Jahr in Folge die besten Arbeitgeber des Landes gekürt. Auf Platz eins findet sich heuer Die Mobiliar (Note 8,71), die als bester von 250 Arbeitgebern in der Schweiz ausgezeichnet wurde. Im Vorjahr stand die Versicherung noch auf dem zweiten Platz. Dieser wird heuer von Delicia gehalten (Note 8,47, Vorjahr Rang 5), während die Rhätische Bahn (Note 8,41, Vorjahr Rang 15) das Podest komplettiert. Auf dem vierten Rang findet sich mit der Zurich (Note 8,24, Vorjahr Rang 7) eine weitere Versicherung, während Rang 5 von Rivella (Note 8,24) belegt wird.



Wie die "Handelszeitung" schreibt, würden sich Arbeitnehmende in Anbetracht der aktuellen Lage robuste und stabile Arbeitgeber wünschen. "Einen Job bei einer Firma, auf die sie sich verlassen können, die Krisen trotzt und die sie wegen der Kultur stolz weiterempfehlen können." So überrascht es nicht, dass sich gleich drei Versicherungen unter den Top 10 finden – Nebst Die Mobiliar und Zurich auch die Sanitas auf dem neunten Rang. Die Plätze sechs, sieben und acht belegen Breitling (Vorjahr Rang 1), die BLS (Vorjahr Rang 11) und Rolex (Vorjahr Rang 3). UCB Farchim komplettiert die Top 10.





Nebst der branchenübergreifenden Betrachtung wurden auch die besten Arbeitgeber verschiedener Branchen gekürt, darunter auch aus dem Bereich Internet, Telekommunikation und IT. Am besten bewertet wurde hier Google – im Gesamtranking auf Platz 19 zu finden. Letztes Jahr lag Google gesamthaft gesehen noch auf Platz 57. Auf dem zweiten Rang im ICT-Sektor liegt Cisco (Gesamtrang 23), vor Ti&m (Gesamtrang 30). Weitere ICT-Unternehmen, die es unter die besten 250 Arbeitgeber der Schweiz geschafft haben, sind:• Huawei Technologies (Note 7,64; Gesamtrang 45)• Itris Gruppe (Note 7,61; Gesamtrang 51)• UMB (Note 7,54; Gesamtrang 63)• IBM Schweiz (Note 7,48; Gesamtrang 72)• Noser Group (Note 7,42; Gesamtrang 77)• T-Systems (Note 7,39; Gesamtrang 91)• Abacus Research (Note 7,33; Gesamtrang 107)• Bechtle (Note 7,26; Gesamtrang 119)• BBV Software Services (Note 7,25; Gesamtrang 120)• Swisscom (Note 7,07; Gesamtrang 163)• Hitachi Group (Note 7,05; Gesamtrang 167)• Abraxas Informatik (Note 7,01; Gesamtrang 178)Nicht in der Liste zu finden ist Microsoft Schweiz, was insofern überrascht, als dass das Unternehmen die drei Jahre zuvor jeweils auf Platz 1 bei den ICT-Firmen lag.Erwähnenswert ist noch Competec – das Handelsunternehmen schaffte es auf den Gesamtrang 203 und auf Rang 15 in der Kategorie "Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen". Canon Schweiz findet sich in der Kategorie "Elektronik, Elektrotechnik, elektronische und medizinische Geräte" derweil auf Platz 1 (Note 7,64) und gesamthaft auf Rang 46.Das Ranking basiert auch in diesem Jahr auf einer Umfrage unter 15 000 Schweizer Arbeitnehmenden, durchgeführt mittels Aufrufen und Onlinepanels. Die Bewertungen wurden zwischen Mai und Juli 2024 gesammelt. Weitere Infos und Branchen finden sich auf der Seite der "Handelszeitung". (mw)