Kaum IT-Unternehmen unter den Best Workplaces der Schweiz

Das Institut Great Place to Work hat auch dieses Jahr wieder die besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet. Prämiert wurden einmal mehr Unternehmen in den Kategorien Large (über 250 Mitarbeitende), Medium (100 bis 249 Mitarbeitende), Small (50 bis 99 Mitarbeitende), Very Small (20 bis 49 Mitarbeitende) sowie Micro (10 bis 19 Mitarbeitende).Anders als in früheren Jahren finden sich an der Spitze der jeweiligen Kategorien keine Betriebe aus der ICT-Branche. Bei den Grossunternehmen haben am besten abgeschnitten noch Cisco und Salesforce auf den Plätzen vier und fünf. Gewonnen hat hier der Werkzeugmaschinenhersteller Hilti, gefolgt vom Implantathersteller Stryker und dem Transportdienstleister DHL.In der Medium-Gruppe machte die Hotelleriegruppe Hilton das Rennen mit Amgen auf Platz zwei. Der dritte Platz ging hier an den Cloud-Lösungsanbieter Servicenow . Mit Nvidia und Teamwork Management finden sich zwei weitere IT-Unternehmen auf den Plätzen fünf und acht.