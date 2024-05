Bereits zum 16. Mal hat Great Place to Work die besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet. Basis für die Liste bildete heuer die Befragung von knapp 77'000 Mitarbeitenden aus über 250 Organisationen. In diesem Jahr hätten sich die ausgezeichneten Unternehmen insbesondere durch eine hohe Integrität des Managements vom Schweizer Durchschnitt abheben können – sprich die Führungskräfte würden Versprechen einhalten, die besten Eigenschaften der Organisation vorleben und ehrliche sowie ethisch vertretbare Geschäftspraktiken anwenden. Ausserdem seien Mitarbeitende der ausgezeichneten Unternehmen stolz, für ihre Organisation zu arbeiten, möchten noch lange am aktuellen Ort weiterarbeiten und würden Freunden oder der Familie die Organisation als guten Arbeitgeber empfehlen, so Great Place to Work In der Kategorie "Best Large Workplaces" (Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden) ging der erste Platz an Hilti respektive Hilti Schweiz, gefolgt von DHL Express Switzerland und SAP (Schweiz). Alles in allem wurden in dieser Kategorie 20 Unternehmen als Great Place to Work ausgezeichnet, darunter auch zwei weitere Firmen aus dem ICT-Umfeld. Salesforce findet sich auf Platz 7, Wipro Limited Switzerland auf Platz 13.In der Kategorie "Best Medium Workplaces" (100 bis 249 Mitarbeitende) ging der erste Rang an die Hotelkette Hilton, gefolgt vom Digitalisierungsberater App Unternehmensberatung sowie dem IT-Dienstleister Isolutions . Weiter ausgezeichnete ICT-Unternehmen sind Open Systems auf Rang 5 und M&S Software Engineering auf Rang 6 sowie die IT-Berater Talan auf Rang 7 und Q-Perior auf Rang 9.

In der Kategorie "Best Small Workplaces" (50 bis 99 Mitarbeitende) liegt die Softwarefirma Innosolv auf Rang 1, der IT-Berater Smahrt Consulting auf Rang 2 und Amgen Switzerland auf Rang 3. Weiter ICT-Unternehmen sind Tiko Energy Solutions auf Rang 10 und B.telligent Schweiz auf Rang 12.Bei den "Best Very Small Workplaces" (20 bis 49 Mitarbeitende) stehen drei ICT-Firmen auf dem Podest: Gosecurity auf Rang 1, Sipcall auf Rang 2 und Bitvodoo auf Rang 3. Zudem wurden zahlrieche weiter Firmen aus der ICT-Branche als Great Place to Work ausgezeichnet – Idéative auf Rang 4, Alohi auf Rang 5, Gambit Consulting auf Rang 7, Intersim auf Rang 10, Clavis IT auf Rang 11, TUS Telekommunikation und Sicherheit auf Rang 15 und Ello Communications auf Rang 15.Bei den "Best Micro Workplaces" (10 bis 19 Mitarbeitende) schliesslich ging der erste Platz an Urovant Sciences, Platz 2 an die Berformance Group und Platz 3 an Omit. Einziges ICT-Unternehmen in dieser Kategorie: Ergosign Switzerland auf Rang 4.Nebst den Awards je nach Firmengrösse wurden zudem drei sogenannte Spotlight Awards in den Kategorien Leadership, Innovation Culture und Values verliehen. In der Kategorie Leadership ging der Preis an Hiltl beziehungsweise Hiltl Schweiz, in der Kategorie Values an die App Unternehmensberatung und in der Kategorie Culture an Gosecurity . (mw)