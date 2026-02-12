Die besten IT-Arbeitgeber 2026: Microsoft vor IBM und Google

Die "Handelszeitung
" hat gemeinsam mit "PME" und Statista zum achten Mal die besten Arbeitgeber der Schweiz ermittelt. Im Gesamtranking landet Rivella auf Platz 1, gefolgt von Mobiliar
auf Rang 2 und Zurich
auf Rang 3. In den Top Ten finden sich laut Bericht zudem Hilti auf Platz 4 sowie Microsoft auf Platz 10.
Wie die "Handelszeitung" schreibt, würden gute Arbeitgeber heute nicht nur über Lohn und Benefits definiert, sondern auch über eine Kultur, in der Mitarbeitende gerade in anspruchsvollen Zeiten gerne arbeiten. Zudem verweist der Bericht auf eine stärkere Bedeutung von Sinnhaftigkeit, unter anderem mit der Schweizer Paraplegiker Stiftung auf Platz 5 und der Stiftung Bühl auf Platz 9. Als erste Uhrenmarke landet Rolex laut Bericht auf Platz 23, im Vorjahr sei das Unternehmen noch auf Platz 8 gelegen.
Nebst dem Gesamtranking hat der Aritkel auch Branchenlisten veröffentlicht, darunter die Kategorie Internet, Telekommunikation und IT 2026. Dort führt Microsoft Schweiz mit einem Score von 7,83 und liegt im Gesamtranking auf Platz 10, gefolgt von IBM
Schweiz mit 7,80 auf Rang 11. Auf den weiteren Plätzen folgen Google
mit 7,62 auf Rang 26 und Logitech
International mit 7,59 auf Rang 30, die vollständige Übersicht steht in der Tabelle weiter unten. Der Score ist laut Tabelle der Punktwert aus der Erhebung, die Maximalpunktzahl beträgt 10.
Auf der Microsoft Website schreibt Catrin Hinkel, CEO Microsoft Schweiz
, "Diese Auszeichnung unterstreicht, dass eine starke Unternehmenskultur der entscheidende Treiber für Innovation ist. Wenn Menschen in einem Umfeld aus Vertrauen, Vielfalt und kontinuierlichem Lernen arbeiten, entsteht die Basis für nachhaltigen Erfolg."
Das Ranking basiert auf einer Umfrage unter 15'000 Arbeitnehmenden in der Schweiz. Die Bewertungen wurden zwischen Mai und Juli 2025 gesammelt, zudem seien mehr als 1800 Arbeitgeber mit mindestens 200 Mitarbeitenden in der Schweiz identifiziert worden.
(dow)