Meta stellt Metaverse-Produkt fürs Business ein

Meta bot bis anhin die Lösung Horizon Workrooms an, eine Art virtuelles Büro für die standortunabhängige Zusammenarbeit. Dieses Produkt hat Meta
bereits 2024 deutlich abgespeckt und danach nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Nun wird es per 16. Februar 2026 eingestellt und kann dann nicht mehr genutzt werden, wie Meta auf einer Supportseite Für die virtuelle Zusammenarbeit mit Unterstützung durch virtuelle Realität (VR) bot mitteilt. Als Begründung gibt das Unternehmen an, Meta Horizon sei inzwischen zu einer sozialen Plattform mit vielen verschiedenen Apps und Tools geworden. Deshalb ziehe man Workrooms als eigenständiger App jetzt den Stecker.
Als Alternativen empfiehlt Meta die App Meta Quest Remote Desktop für die persönliche Bürokommunikation, und für Meetings und Zusammenarbeit gebe es im Horizon Store mehrere Apps wie etwa Arthur, Microsoft Teams Immersive oder Zoom Workplace – man verweist also auf Produkte anderer Hersteller. Private Unterhaltungen mit Freunden und Familie lassen sich weiterhin über die Meta-Horizon-Welten führen.
(ubi)