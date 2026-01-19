cnt
Meta stellt Metaverse-Produkt fürs Business ein
Quelle: Depositphotos

Meta stellt Metaverse-Produkt fürs Business ein

Aus für das virtuelle Büro von Meta: Die Lösung Horizon Workrooms funktioniert nur noch bis Mitte Februar 2026. Der Hersteller verweist als Alternative auf vergleichbare Produkte von Drittanbietern wie Microsoft und Zoom.
19. Januar 2026

     

Meta bot bis anhin die Lösung Horizon Workrooms an, eine Art virtuelles Büro für die standortunabhängige Zusammenarbeit. Dieses Produkt hat Meta bereits 2024 deutlich abgespeckt und danach nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Nun wird es per 16. Februar 2026 eingestellt und kann dann nicht mehr genutzt werden, wie Meta auf einer Supportseite Für die virtuelle Zusammenarbeit mit Unterstützung durch virtuelle Realität (VR) bot mitteilt. Als Begründung gibt das Unternehmen an, Meta Horizon sei inzwischen zu einer sozialen Plattform mit vielen verschiedenen Apps und Tools geworden. Deshalb ziehe man Workrooms als eigenständiger App jetzt den Stecker.


Als Alternativen empfiehlt Meta die App Meta Quest Remote Desktop für die persönliche Bürokommunikation, und für Meetings und Zusammenarbeit gebe es im Horizon Store mehrere Apps wie etwa Arthur, Microsoft Teams Immersive oder Zoom Workplace – man verweist also auf Produkte anderer Hersteller. Private Unterhaltungen mit Freunden und Familie lassen sich weiterhin über die Meta-Horizon-Welten führen. (ubi)


