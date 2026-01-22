Werbung auf Threads wird für alle User weltweit ausgerollt

Wie Meta
bekannt gibt, werden im hauseigenen Kurznachrichtendienst Threads ab kommender Woche weltweit Werbeanzeigen eingeblendet werden. Der Konzern hat bereits im Frühjahr entsprechende Möglichkeiten für Werbetreibende freigeschaltet, die dann in wenigen ausgesuchten Märkten ausgespielt wurden.
Wie es einem Blog-Beitrag
heisst, verfügt Threads aktuell über mehr als 400 Millionen monatlich aktiver Nutzer. Damit Werbetreibende daraus den grösstmöglichen Nutzen ziehen können, will man schon bald mit neuen Werbeformaten, Kontrollmöglichkeiten und Features aufwarten.
Die Werbeanzeigen auf Threads werden über Metas KI-gestütztes Anzeigensystem ausgeliefert. Die Threads-Anwenderschaft soll dadurch in den Genuss derselben Anzeigen-Personalisierung kommen, wie man es schon von den Meta-Plattformen Facebook und Instagram kennt. Werbetreibende sollen mit Threads eine einfache Möglichkeit erhalten, ihre Reichweite zu vergrössern, indem sie automatisch Threads-Platzierungen über das Werbe-Automatisierungstool Advantage+ vornehmen können. Die Anzeigen werden als Bilder, Videos oder Karussell im Feed angezeigt.
Die Ausweitung der Werbeeinblendungen auf alle User soll schrittweise erfolgen, wobei man auch die Zahl der Anzeigen erst im Verlauf der kommenden Monate hochfahren wird.
(rd)