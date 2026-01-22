cnt
Werbung auf Threads wird für alle User weltweit ausgerollt
Werbung auf Threads wird für alle User weltweit ausgerollt

Nach einem Testversuch im Frühjahr startet Meta kommende Woche damit, in Threads Werbeanzeigen allen Usern rund um den Globus auszuliefern.
22. Januar 2026

     

Wie Meta bekannt gibt, werden im hauseigenen Kurznachrichtendienst Threads ab kommender Woche weltweit Werbeanzeigen eingeblendet werden. Der Konzern hat bereits im Frühjahr entsprechende Möglichkeiten für Werbetreibende freigeschaltet, die dann in wenigen ausgesuchten Märkten ausgespielt wurden.

Wie es einem Blog-Beitrag heisst, verfügt Threads aktuell über mehr als 400 Millionen monatlich aktiver Nutzer. Damit Werbetreibende daraus den grösstmöglichen Nutzen ziehen können, will man schon bald mit neuen Werbeformaten, Kontrollmöglichkeiten und Features aufwarten.


Die Werbeanzeigen auf Threads werden über Metas KI-gestütztes Anzeigensystem ausgeliefert. Die Threads-Anwenderschaft soll dadurch in den Genuss derselben Anzeigen-Personalisierung kommen, wie man es schon von den Meta-Plattformen Facebook und Instagram kennt. Werbetreibende sollen mit Threads eine einfache Möglichkeit erhalten, ihre Reichweite zu vergrössern, indem sie automatisch Threads-Platzierungen über das Werbe-Automatisierungstool Advantage+ vornehmen können. Die Anzeigen werden als Bilder, Videos oder Karussell im Feed angezeigt.

Die Ausweitung der Werbeeinblendungen auf alle User soll schrittweise erfolgen, wobei man auch die Zahl der Anzeigen erst im Verlauf der kommenden Monate hochfahren wird. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Meta nutzt Daten aus KI-Chats für personalisierte Werbung

 3. Oktober 2025 - Meta beginnt im Dezember damit, die KI-Chats seiner Nutzer auszuwerten. Die gewonnen Personendaten sollen für personalisierte Werbung genutzt werden.

Facebook soll dubiose Werbung systematisch ignorieren

 23. April 2025 - Auf Facebook finden sich eine grosse Zahl an automatisiert erstellten Profilen, die mehr als fragwürdige Werbung schalten. Meta könnte wohl etwas tun, soll das Problem zugunsten von Werbeeinnahmen aber systematisch ignorieren.

Threads enthält ab 2025 Werbung

 15. November 2024 - Dass noch werbefreie Threads soll ab dem Frühjahr 2025 mit Werbung finanziert werden. Erste Tests starten wohl bereits im Januar, obwohl sich Meta aktuell noch bedeckt hält.


