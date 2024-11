Threads enthält ab 2025 Werbung

Ab 2025 ist Schluss mit werbefreiem Threads, wie "The Information" berichtet : Gemäss Personen aus dem Umfeld von Meta möchte der Konzern sein soziales Netzwerk wie alle anderen Meta-Dienste auch mit Werbung finanzieren. Anscheinend startet der Tech-Konzern bereits im Januar mit ausgewählten Werbekunden Testläufe, um zu prüfen, wie und in welcher Form auf dem sozialen Netzwerk Werbung ausgespielt werden soll. Ebenfalls bereits gesichtet wurden Hinweise, dass Meta mit gesponserten Beiträgen arbeiten möchte – also Inhalte, die zwar aussehen wie ein regulärer Post, aber bezahlt sind.Dass auf der Plattform dereinst Werbung ausgespielt wird, ist indes keine grosse Überraschung, da dies von Instagram-Chef Adam Mosseri in der Vergangenheit bereits bestätigt wurde – allerdings noch ohne konkreten Zeitrahmen. Meta äusserte sich bisher nicht offiziell zu den Plänen und lässt lediglich verlauten, dass bei Threads vorerst der Nutzwert für die User im Vordergrund stünde und die Plattform bis dato daher frei von Werbung sei. Derzeit zählt das soziale Netzwerk gemäss eigenen Angaben rund 275 Millionen aktive Nutzer. (dok)