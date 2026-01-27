Swisscom erhöht Preise per 1. April

Swisscom teilt mit, dass die Preise für bestimmte Privatkundenabonnemente auf den 1. April 2026 angepasst, sprich erhöht werden. Die monatlichen Abopreise steigen um je 1.90 Franken für Internet- und Mobile-Abonnemente. Festnetz- und TV-Abos werden monatlich 90 Rappen teurer. Nicht betroffen sind Prepaid-Angebote sowie Data-only- und Kids-Abos. Die Preiserhöhungen gelten für Neu- wie auch für bestehende Kunden, die Swisscom
in den nächsten Tagen auf der Rechnung sowie per E-Mail informieren will. Wer damit nicht einverstanden ist, könne den Vertrag vorzeitig auflösen.
Die Preiserhöhung begründet Swisscom damit, dass die Kunden einerseits heute mehr Leistung erhalten als früher und andererseits die Preise stetig gesunken seien. Die Gesamtmarktumsätze und die Umsätze pro Kunde seien dadurch zurückgegangen, was sich nicht mehr allein durch Kostensenkungsmassnahmen und Effizienzsteigerungen auffangen lasse.
Das Telekommunikationsunternehmen verweist weiter darauf, dass der stetig wachsende Datenverkehr Netze erfordere, die auch für Spitzenlasten ausgelegt seien. Man investiere laufend in den Ausbau und die Modernisierung der Netze – 2025 seien es rund 1,7 Milliarden Franken gewesen. Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden und Mitglied des Executive Committee Swisscom Schweiz, drückt es so aus: "Die Preisanpassungen ab April 2026 tragen dazu bei, dass unsere Kundinnen und Kunden weiterhin vom besten Netz, bester Servicequalität und besten Angeboten profitieren können."
(ubi)