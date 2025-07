High-Speed-Mobile-Abdeckung: Basel-Stadt top, Obwalden flop

Swisscom war im ersten Halbjahr 2025 der leistungsstärkste Mobilfunkanbieter in der Schweiz. Das geht aus dem aktuellen Connectivity Report des Unternehmens Ookla hervor, das Messungen über die populäre App Speedtest auswertet.Im Gesamtvergleich erzielte Swisscom den höchsten Speedtest Connectivity Score mit 81,64 Punkten sowie den besten Speed Score mit 73.66 Punkten. Diese Werte beruhen auf einer Kombination von Download- und Upload-Geschwindigkeit, Latenz sowie Nutzererfahrungen bei Videostreaming und Webnutzung.Im Bereich Geschwindigkeit lag Swisscom mit einer medianen Downloadrate von 133,81 Mbit/s über alle Technologien hinweg vor Salt (98,89 Mbit/s) und Sunrise (85,75 Mbit/s). Auch bei der Upload-Geschwindigkeit (23,58 Mbit/s) und bei der Latenz (30 ms) setzte sich Swisscom an die Spitze. Beim reinen 5G-Netz zeigte sich ein ähnliches Bild: Mit 178,25 Mbit/s im medianen Download und 28,39 Mbit/s im Upload sowie einer Latenz von 29 ms war Swisscom auch hier führend.Sunrise erzielte mit 85,1 Prozent den höchsten Wert bei der 5G-Verfügbarkeit – gemessen daran, wie häufig Nutzer Zugang zum 5G-Netz hatten. Swisscom folgt hier mit 82,3 und Salt mit 80,5 Prozent. Beim mobilen Videoerlebnis lag Swisscom vorn, sowohl im allgemeinen Vergleich (81,77 Punkte) als auch beim 5G-Videostreaming (84,88 Punkte). Das beste mobile Spielerlebnis bescheinigte Speedtest hingegen Salt , sowohl insgesamt (91,03 Punkte) als auch im 5G-Bereich (91,85 Punkte). In der Nutzerbewertung schliesslich schnitt Swisscom mit 3,64 von 5 Punkten am besten ab, vor Salt mit 2,98 und Sunrise mit 2,72 Punkten.