Salt bietet laut Ookla schnellstes Festnetz-Internet der Schweiz

Das FTTH-Angebot Salt Home bietet laut Ookla die schnellste Festnetz-Internetverbindung der Schweiz. Basis des Urteils bilden Nutzerdaten aus der ersten Hälfte des Jahres 2024, die aus dem Web-Speedtest von Ookla stammen. Salt erreichte demnach einen Speed Score von knapp 440 Punkten, während UPC und Sunrise (257 bzw. 242 Punkte) mit deutlichem Abstand dahinter landeten. Weiter folgen iWay (194 Punkte) und Swisscom (160 Punkte) in der Top 5. Die maximale Download-Geschwindigkeit lag bei Salt bei rund 946 Mbps und die Top-Upload-Geschwindigkeit bei 937 Mbps. Und auch bei der Latenz konnte sich Salt mit 5 ms an die Spitze setzen.Allerdings differenziert Ookla bei seinem Test nur bedingt. So werden alle Fixed-Network-Anschlüsse verglichen, unabhängig von der zugrundeliegenden Infrastruktur. Zudem bezieht der Speedtest-Anbieter auch Tests über mobile Endgeräte mit Wifi-Verbindung mit ein. Zudem zeigen sich deutliche Unterschiede bei der Nutzerbasis. Bei Salt lieferten 56'400 Nutzer Daten, bei Swisscom waren es rund 252'000 und bei Sunrise rund 160'000."Nach einer eingehenden Analyse der kundengetriebenen Tests über Speedtest wurde Salt bei den Ookla Speedtest Awards zum schnellsten Festnetz-Internet der Schweiz gekürt", sagt Stephen Bye, Präsident und CEO von Ookla. "Diese Auszeichnung wird an Festnetzanbieter verliehen, die im Vergleich zu anderen grossen Festnetzanbietern auf dem Markt für Q1 und Q2 2024 eine aussergewöhnliche Geschwindigkeit und Leistung aufweisen." (sta)