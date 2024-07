Salt bringt 40-Gigabit-Angebot für Unternehmen

Das neue Angebot Pro Office mit symmetrischer Bandbreite von 40 Gbit/s sei ein Quantensprung für Geschäftskunden und revolutioniere die Telekommunikation, verkündet der Telekommunikationsanbieter Salt vollmundig. Mit dieser Innovation bekräftige man das Versprechen, Abonnenten den besten Festnetz-Internetzugang bereitzustellen. Pro Office 40-Gbit/s erfordere nur minimale Anpassungen an der bestehenden XGS-PON-Infrastruktur, heisst es weiter.Pro Office 40-Gbit/s kostet 129.95 Franken pro Monat und steht ab sofort für Geschäfstkunden in Zürich und Genf zur Verfügung. Es soll bald auf weitere wichtige Wirtschaftszentren in der ganzen Schweiz ausgeweitet werden. Als mögliche Anwendungsgebiete für den extra hohen Internet-Speed nennt Salt unter anderem schnellere Datensicherungen, verbesserte Remote-Arbeit sowie fortschrittliche Anwendungen wie immersive VR/AR-Erlebnisse, Echtzeit-Big-Data-Analysen, Hochleistungs-KI, UHD-Streaming und Telemedizin. (ubi)