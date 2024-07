Salt feiert das 25-Jährige

Der Telekommunikationsanbieter Salt sieht Grund zum Feiern: Vor fast genau 25 Jahren, am 29. Juni 1999, nahm der Vorgänger Orange Communications sein Schweizer 2G-Netz in Betrieb und betrat damit nach Swisscom und Diax – heute Sunrise – als dritter Schweizer Mobile-Provider mit eigenem Netz den Markt. Inzwischen hat sich das Unternehmen zum Quadruple-Play-Anbieter mit Mobiltelefonie, Festnetz, mobilem Internet und TV entwickelt.Einen Meilenstein gibt es fürs Jahr 2005 zu vermerken. Orange lancierte damals als erster Mobilfunkanbieter in der Schweiz den BlackBerry Internet Service. Ein Jahr später gab es bei Orange ebenfalls als Schweizer Premiere die Funktion «Drei Lieblingsnummern»: Anrufe auf drei ausgewählte Nummern im Orange Netz oder im Schweizer Festnetz waren mit der Option gratis. Und im Jahr 2011 erreichte Orange eine Million Postpaid-Mobilfunkkunden.Die Umbenennung von Orange in Salt erfolgte am 23. April 2015. Im selben Jahr führte das Unternehmen Wi-Fi-Telefonie ein und lancierte eines der ersten unlimitierten Angebote für die Schweiz. 2028 folgte dann der Eintritt in den Festnetzmarkt mit dem FTTH-Angebot Salt Fiber, heute Salt Home genannt. Und 2023 unterzeichnete Salt eine Vereinbarung mit SpaceX, um eine kontinuierliche Abdeckung durch Satellitentechnologie zu gewährleisten. Im laufenden Jahr 2024 kamen diverse Neuerungen hinzu, darunter eine strategische Partnerschaft mit der Schweizerischen Post mit dem Angebot Post Mobile, die My Salt App, eine neue Android-basierte Salt-TV-Box und der erste Flagship-Store «Home of Salt» an der Zürcher Bahnhofstrasse.Salt freut sich über das Jubiläum, aber auch die Kunden sollen nicht zu kurz kommen. Privatkunden können von Summer-Sales-Angeboten profitieren, und Neukunden von Salt Business (SoHo) erhalten ein exklusives, zeitlich begrenztes Angebot mit 25 Prozent Rabatt auf das Salt Business Abo (ohne Geräte) für die ersten 12 Monate. (ubi)