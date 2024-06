Salt ergänzt TV-Angebot um Android-TV-Box

Kunden von Salt TV waren bis vor kurzem auf eine von Salt bereitgestellte Apple-TV-Box angewiesen, um das Fernsehangebot des Providers konsumieren zu können. Im Mai dieses Jahres stellte Salt dann eine Smart-TV-App für aktuelle Fernsehgeräte von Samsung sowie LG bereit ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Und nun gibt es eine weitere Option, denn Salt hat eine neue Salt-TV-Box basierend auf dem Android TV OS lanciert. Diese wird ab sofort als Alternative zu Apple TV offeriert. Die Android-TV-Box ist sehr kompakt, kommt mit WiFi 6 und einer TV-optimierten Bluetooth-Fernbedienung und kann Fernsehbilder in UHD mit HDR10+ sowie mit Dolby Digital Plus Sound bereitstellen.Im Gegensatz zur Apple-TV-Box muss auf der Android-TV-Box das Fernsehangebot nicht noch extra via App gestartet werden, sondern das TV-Bild steht unmittelbar nach dem Einschalten der Box bereit. Auf der Box findet sich eine Reihe von vorinstallierten Apps, etwa Netflix oder Disney+, daneben kann man über den Google Play Store mit einem Google-Konto unzählige weiteren Apps installieren. Zur Konsumation von Salt TV wird derweil kein Google-Konto vorausgesetzt.Neukunden von Salt TV können ab sofort wählen, ob sie beim Abschluss ihres Abos eine Apple-TV- oder eine Android-TV-Box erhalten möchten. Wer eine weitere Box nachträglich kaufen möchte, bezahlt für beide jeweils 149 Franken. (mw)