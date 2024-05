Salt TV kommt auf Smart TVs

Salt hat sein Angebot Salt Home durch eine App für Smart TVs ergänzt. Damit wird es möglich, direkt über den TV ohne zusätzliche Box Salt TV zu konsumieren. Bis anhin war das Fernsehangebot von Salt nur über eine Apple-TV-Box nutzbar.Die Salt TV App steht aktuell für aktuelle Fernsehgeräte von Samsung sowie LG bereit. In den kommenden Monaten sollen auch Sony- und Philips-Fernseher dazukommen. Um Salt TV via Fernseh-App zu konsumieren, werden zusätzlich zu den Kosten für Salt Home (49.95 bzw. 39.95 Franken/Mt. mit Mobile-Abo) nochmals 4.95 Franken fällig. Dafür braucht man keine Apple-TV-Box anzuschaffen und: Man kann die TV-App auf bis zu fünf Grossbildschirmen nutzen – egal wo in der Schweiz die stehen, also zum Beispiel auch zu Hause und am Zweitwohnsitz – auch wenn dort der Internetzugang nicht von Salt stammt. Funktional soll sich die Smart-TV-App kaum von der App für Apple TV unterscheiden. (mw)