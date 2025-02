Speedtest Report: So schnell ist das Schweizer Internet

Ookla, Betreiber des populären Speedtest-Tools speedtest.net, hat seinen Speedtest Connectivity Report herausgegeben, der auch Daten für die Schweiz liefert. Erfasst wurden die Daten, die neben der reinen Geschwindigkeit auch die Qualität der Nutzererfahrung beinhalten, zwischen Juli und Dezember 2024. Grosser Gewinner der Kategorie Mobile ist Swisscom Salt schwimmt beim Fixed Internet oben auf, was aber zu erwarten war, dazu unten mehr. Der Report schlüsselt die Testergebnisse in Unterkategorien auf, bewertet über den sogenannten Speed Score (zusammengesetzt aus Up- und Download-Geschwindigkeit mit Rücksicht auf das verbaute Chipset).Das schnellste Mobile Internet hat demnach Swisscom , gefolgt von Salt und mit Sunrise auf Platz 3, bei den Unterkategorien 5G Speed und Verfügbarkeit von mobilem Internet gestaltet sich die Rangliste gleich. Bei der 5G-Abdeckung führt Swisscom weiter, wiederum rutscht Salt hier auf Platz 3.

Und auch die Kategorie Video Experience wird von Swisscom dominiert mit Salt und Sunrise auf Platz 2 und 3, während die Kategorie 5G Gaming Experience im Mobile-Bereich die einzige ist, bei der Salt oben auf schwimmt und Swisscom das Schlusslicht macht. Bei der Kundenzufriedenheit (Bewertungen von Nutzern auf speedtest.net) zeigt sich schliesslich erneut die Rangliste mit Swisscom an der Spitze, gefolgt von Salt und Sunrise. Alle Punktzahlen finden sich in der Bildergalerie unten.Die zweite Hauptkategorie – Fixed Network – wird hingegen von Salt dominiert. Das ist recht einfach zu erklären, ist Salt doch der einzige Anbieter, der fürs Fix-Internet ausschliesslich Glasfaserverbindungen anbietet. Somit siegt Salt hier selbsterklärend in allen Kategorien. Das beste Fixed Internet bietet nach Salt dann Sunrise , gefolgt von Swisscom und Quickline. Bei der Geschwindigkeit und der Konsistent findet sich Sunrise jeweils auf Platz 2, auf den hinteren Plätze wird’s dann jeweils sehr knapp. Detaillierte Punktzahlen sind der Galerie unten zu entnehmen.Eine Rangliste in der Kategorie Fixed Internet liest sich jedoch ganz anders – nämlich das Rating der Kundenzufriedenheit. Hier schwimmt der kleinere Zürcher Telco iWay oben auf. Und der zweite kleinere Anbieter, Quickline , rangiert auf Platz 2. Swisscom , Salt und Sunrise bilden in dieser Reihenfolge derweil die hintere Hälfte des Feldes. (win)