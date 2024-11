Swisscom holt sich Sieg bei 'Connect'-Netztest 2025

Einmal mehr hat die Zeitschrift "Connect" die Mobilfunknetze in Deutschland, Österreich und der Schweiz einem umfassenden Test unterzogen. Und zum nunmehr siebten Mal in Folge hat in der Schweiz das Netz von Swisscom am besten abgeschnitten. Swisscom kam im Test auf 977 von 1000 möglichen Punkte, was zum Prädikat "überragend" reicht. Ebenfalls als "überragend" eingestuft werden allerdings auch die Netze von Sunrise und Salt , wobei Sunrise 973 und Salt 952 Punkte holt.Was die Datenkonnektivität angeht, berichtet "Connect" von einem Gleichstand von Swisscom und Sunrise , während Salt mit kleinem Abstand dahinter folgt. Swisscom hat bei den Datentests 4 Punkte weniger geholt als vor Jahresfrist, Sunrise 2 Punkte mehr. Was die 5G-Abdeckung angeht, zeigen sich in Grossstädten kaum Unterschiede, erst auf Verbindungsstrassen sind die Unterschiede grösser, wobei Swisscom hier bei 94 Prozent der Messpunkte 5G bieten konnte, Sunrise bei 76 und Salt bei 65 Prozent. Ähnlich die Situation in Zügen, wo Swisscom auf 91 Prozent kommt, Sunrise auf 82 und Salt auf 68 Prozent. "Connect" schreibt dazu: "Wohlgemerkt: Wo es kein 5G gibt, bieten die Schweizer Betreiber sehr wahrscheinlich 4G/LTE." Alles in allem erreichen sowohl Swisscom wie Sunrise bei den Datentests 469 von 480 möglichen Punkten, Salt schafft 459 Punkte.