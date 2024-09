Swisscom räumt ab beim Support-Test der Zeitschrift Connect

Die Zeitschrift "Connect" hat auch dieses Jahr wieder die Support-Leistungen der Schweizer Festnetzanbieter unter die Lupe genommen. Getestet wurde der Support per Smartphone wie auch die Breitband-Hotline.Beim Support-Test per Smartphone ging Swisscom als Sieger hervor. Die Swisscom-App zeige, was in Sachen Funktionalität möglich sei, lautete das Fazit der Tester, womit dem Angebot die maximale Wertung von 500 Punkten verliehen wurde. Beim Kriterium Sicherheit holte sich Swisscom 472 von 500 Punkten und erzielte damit ebenfalls das beste Resultat unter den Schweizer Anbietern. Sunrise auf Platz zwei braucht sich bei der Funktionalität mit 498 Punkten nicht hinter Swisscom zu verstecken, während die Security mit 433 Punkten als "sehr gut" beurteilt wurde. Beim drittplatzierten Anbieter Salt wurde der Komfort der App bemängelt und auch fehlende Features wie Chat, Rückrufservice oder Netzcheck, was Salt 405 Punkte einbrachte. Die Sicherheit wurde mit 418 Punkte als "gut" beurteilt.