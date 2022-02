Swisscom deutlich Sieger im Ookla-Speedtest

(Quelle: Ookla)

1. Februar 2022 - Swisscom hat laut den Zahlen des Ookla-Speedtest aus dem zweiten Halbjahr 2021 die beste mobile Internet-Abdeckung und die höchsten Geschwindigkeiten im Schweizer Mobilfunknetz. Besonders knapp ist es dabei nicht mal.

Swisscom dominiert die Speedtest Awards von Ookla für das dritte und vierte Quartal 2021 recht deutlich. Es geht dabei erstens um die Mobilfunk-Abdeckung und zweitens um die Geschwindigkeit im Schweizer Netz. In beiden Kategorien setzt sich Swisscom von der Konkurrenz ab, wie dem Bericht zu entnehmen ist.Bei der Geschwindigkeit erreicht Swisscom eine Punktezahl von 102,53 (198'175 Messungen), Sunrise liegt mit einem Score von 88,83 Punkten (159'677 Messungen) auf Platz zwei und Salt belegt mit einem Score von 69,36 (73'752 Messungen) auf Platz drei. Die Punktezahl von Swisscom basiert auf den beiden Messwerten für Down- und Upload, die beim Gewinner bei durchschnittlich 91,78 respektive 21,23 Mbps lagen. Die durchschnittlichen Down- und Upload-Geschwindigkeiten für Zürich, Bern und Genf finden sich in der Bildergalerie, die Rangliste verändert sich dabei jedoch in keinem der Orte.