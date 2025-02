X blockiert Links zu Messenger Signal

Wer auf X einen Link zum Messaging-Dienst Signal platzieren will, wird seit neuestem negativ überrascht: Links zu signal.me werden beim Teilen zur Kontaktaufnahme mit einer wenig aussagekräftigen Fehlermeldung im Stil von "etwas ist schiefgelaufen" blockiert. Nicht nur das, auch an anderen Stellen will X nichts von Signal wissen, zum Beispiel, wenn ein Signal-Link per Direct Message verschickt werden soll – angeblich um die User vor Spam zu schützen.Auch wer in sein X-Profil einen Signal-Link einbauen will, wird enttäuscht, diesmal mit dem Hinweis, das werde als Malware angesehen. Und früher eingebettete Links zu Signal funktionieren zwar noch, aber beim Anklicken erscheint die Warnung, der Link sei möglicherweise unsicher. Erst wenn man nochmals klickt, wird man weitergeleitet. Paradoxerweise lässt sich die Website von Signal (signal.org) aber problemlos verlinken. (ubi)