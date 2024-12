Bluesky hat jetzt über 25 Millionen User

Die Social-Media-Plattform Bluesky wächst und wächst, während Elon Musks Pendant X die Nutzer gleichzeitig in Scharen davonlaufen. Zählte Bluesky vor einem Monat noch um die 15 Millionen User, sind es nun bereits über 25 Millionen. Dies geht aus einem Post von "The Verge"-Autor Tom Warren aus den Zahlen des Buesky-API hervor. Seitens Bluesky hat Matt Binder vom Knacken der 25-Millionen-Marke berichtet.Der Zuwachs bei Bluesky ist seit der erneuten Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten besonders stark am steigen, denn Elon Musk unterstützt Trump bekanntermassen intensiv. Meherere X-User haben denn auch explizit erklärt, sie würden X genau deswegen verlassen. Bluesky wurde 2019 vom Twitter-Mitgründer Jack Dorsey ins Leben gerufen und geniesst spätestens seit der Twitter-Übernahme durch Musk zunehmende Sympathie – auch wenn Konkurrenten wie der Meta-Dienst Threads mit 175 Millionen aktiven Usern immer noch deutlich mehr Zuspruch erhalten. (ubi)