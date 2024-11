Bluesky will sich komplett an EU-Vorgaben halten

Bluesky will schnell auf die Anforderungen Digital Services Act (DAS) der EU reagieren. Bisher hatte der Anbieter des Kurznachrichtendienstes beispielsweise keine konkreten Informationen zu Nutzerzahlen weitergegeben, was wiederum die EU-Kommission auf den Plan rief. Sie forderte das US-Unternehmen auf, entsprechend zu liefern ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Darauf hat Bluesky nun beachtlich schnell reagiert und gegenüber "Bloomberg" (Paywall) erklärt , sich gänzlich nach den Anforderungen der EU richten zu wollen. Man arbeite demnach aktuell mit Anwälten zusammen, um die Regularien schnellstmöglich und komplett umzusetzen.Bluesky ist zuletzt rasant gewachsen. Aktuell wird die Grösse im Sinne des DSA zwar noch nicht als kritisch angesehen (Very Large Online Platform, VLOP), die Plattform unterliegt damit nicht den Regeln, die für andere Plattformen wie Konkurrent X gelten. Die entsprechende Grenze könnte Bluesky allerdings bald erreichen, denn laut inoffiziellen Schätzungen zählt man bereits mehr als 20 Millionen Nutzer – ab 45 Millionen Nutzern gilt die Plattform dann als VLOP.Seit kurzem ist auch "Swiss IT Magazine" auf Bluesky vertreten. Folgen Sie uns für stets aktuelle IT-News und -Hintergrundberichte. Hier gelangen Sie zum Bluesky-Profil . (sta)