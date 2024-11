X-odus: Wieder wandern Hunderttausende Nutzer von X zu Bluesky ab

Der Kurznachrichtendienst und X-Konkurrent Bluesky vermeldet erneut einen starken Anstieg seiner Nutzerbasis. Innerhalb einer Woche soll die Plattform laut verschiedenen Medien ( via "Techcrunch") mehr als 700'000 neue Nutzer gewonnen haben. Zurückzuführen ist dies vermutlich auf das Engagement von X-Inhaber Elon Musk im Rahmen der US-Wahl, denn die allermeisten der neuen Nutzer kommen auf Nordamerika.Damit steigt die Nutzerzahl des X-Konkurrenten auf rund 14,6 Millionen User an, täglich sollen um die 100'000 neue Nutzer dazukommen. Es ist nicht der erste Exodus bei X schon die Rechtstreitigkeiten von X in Brasilien und die Änderungen von X beim Blocken von anderen Accounts haben zu massiven Abwanderungswellen geführt.Bluesky selbst setzt sogar noch einen drauf: Die Nutzer würden nicht nur abwandern – das Engagement auf Bluesky sei ausserdem deutlich besser als auf Musks Plattform. (win)