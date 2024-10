Bluesky wächst stark nach Änderungen bei X

Die Betreiber der Social-Media-Plattform Bluesky freuen sich: Vor einigen Tagen sind plötzlich unzählige neue User hinzugekommen, am 17. Oktober waren es laut einem Post bereits 500'000 Zugänge. Und seither ist die Zahl auf über 1,2 Millionen gestiegen.Der Zuwachs bei Bluesky scheint mit einer unliebsamen Massnahme von X in Zusammenhang zu stehen. Dort werden die Nutzer über eine Änderung der Blockierfunktion informiert: "Wenn deine Posts öffentlich sind, können Accounts, die du blockiert hast, sie sehen, aber nicht damit interagieren". Mit anderen Worten: Blockiert ist eigentlich nicht mehr wirklich blockiert. Wer mehr Kontrolle haben wolle, müsse seinen Account speziell schützen. Dies ist manchen noch verbleibenden X-Usern offenbar sauer aufgestossen.Die Änderung der Blockierfunktion hatte X-Eigner Elon Musk schonl letztes Jahr gefordert und im September 2024 angekündigt , mit der Bemerkung "Höchste Zeit, das es passiert". Die Kommentare zu seinem Post waren teils positiv, zum guten Teil aber sehr kritisch. Eines der Hauptargumente war, dass Stalker die Posts eines Users nun trotz Blockierung weiter einsehen können. Eine Kommentatorin formulierte Unmut zum Beispiel so: "Es ist typisch für die Art und Weise, wie du Menschen behandelst, wenn du die echten Sicherheitsbedenken der Menschen missachtest. Wenn DU es nicht magst, nimmst du es einfach weg." (ubi)