X-Konkurrent Bluesky zählt 10 Millionen Nutzer

Der Kurznachrichtendienst und X-Konkurrent Bluesky vermeldet, dass man seit kurzem 10 Millionen Nutzer auf der Plattform zähle. Seit Elon Musks Übernahme verliert X massenhaft Nutzer, dazu kommt: Der wohl bestgeklickte aller X-Nutzer Donald Trump auf seine eigene Kurznachrichtenplattform Truth Socia l abgewandert. Und Ende August sprach sich ein brasilianisches Gericht für ein X-Verbot in Brasilien aus ( via "Bloomberg").Die Folge: Auf Bluesky registrierten sich innerhalb weniger Tage 3 Millionen Menschen auf Bluesky, wie "Techcrunch" berichtet, der grösste Teil stammt aus Brasilien. Weiter soll auch der Meta-Dienst Threats in Brasilien in der Folge einen guten Nutzerzuwachs verzeichnet haben.Bluesky ist noch nicht mal besonders lange am Markt: Erst seit Februar 2024 können alle Nutzer die Anwendung ohne Einschränkungen nutzen. Davor musste man von einem Bekannten über einen Link eingeladen werden. (win)