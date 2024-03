Truth Social ist an der Börse trotz Verlusten Milliarden wert

Donald Trump hat sein eigenes soziales Netzwerk Truth Social erfolgreich an die Börse gebracht. Am ersten Handelstag stieg die Aktie der Firma Trump Media & Technology Group (TMTG), die Muttergesellschaft des sozialen Netzwerks, um 16 Prozent und hatte einen Preis von 57,99 Dollar. Dies berichtet die "NZZ". Noch viel bemerkenswerter ist der Gesamtwert des Unternehmens. TMTG verfügt über eine Marktkapitalisierung von beinahe neun Milliarden Dollar, obwohl das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von lediglich 3,4 Millionen Dollar erzielte und noch nie Gewinn erwirtschaftet hat.Trump besitzt einen Anteil von 58 Prozent an TMTG, seine Anteile sind derzeit rund fünf Milliarden Dollar wert. Er darf sie jedoch frühestens nach sechs Monaten verkaufen. Trump beabsichtigt, aus dem Gewinn des Börsengangs seinen Wahlkampf zu finanzieren.