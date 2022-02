Donald Trumps Social Media App Truth Social für iOS erhältlich

(Quelle: Truth Social)

21. Februar 2022 - Truth Social ist ab sofort als Download für iOS-Geräte im App Store von Apple verfügbar. Die Social Media App wird von der Trump Media & Technology Group entwickelt und herausgegeben.

Nach einer schwierigen Testphase Ende Oktober letzten Jahres hat es der ehemalige US-Präsident Donald Trump doch noch geschafft, seine Social-Media-Plattform Thruth Social zu lancieren. Seit kurzem ist die App in Apples App Store für iOS-Geräte erhältlich. Wie etwa "Reuters" berichtet , sei die Lancierung der App aber nicht ohne Probleme über die Bühne gegangen. So konnten sich viele Nutzer offenbar nicht registrieren oder erhielten die Nachricht, dass sie aufgrund der hohen Nachfrage auf eine Warteliste gesetzt werden.Truth Social wird von der Trump Media & Technology Group (TMTG) entwickelt und herausgegeben und ist als Antwort des Ex-Präsidenten darauf zu verstehen, dass dieser auf mehreren Social-Media-Plattformen wie beispielweise Twitter gesperrt wurde. Devin Nunes, republikanischer Politiker und CEO von TMTG, erklärte gegenüber Fox News, man wolle bis Ende März zumindest in den USA voll einsatzfähig sein. Ob dies darauf schliessen lässt, dass bald auch eine Android-Version von Truth Social erscheinen wird, ist allerdings unklar. (luc)