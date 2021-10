Truth Social kämpft mit Problemen

(Quelle: www.donaldjtrump.com)

25. Oktober 2021 - Donald J. Trumps neue Social Media App namens Truth Social steht vor einem schwierigen Start. Zum einen kämpft sie gegen Hacker, die sich Zugang zur Plattform verschafft haben, und ausserdem scheinen Teile des Codes auf der freien Software Mastodon zu basieren.

Der US-Amerikanische Ex-Präsident Donald J. Trump will seine eigene Social Media App starten. Truth Social ist offenbar eine Antwort darauf, dass Trump selbst von sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook gesperrt wurde, denn die App scheint sehr ähnlich wie Twitter zu funktionieren. Doch jetzt gibt es bereits erste Probleme. Zum einen haben sich laut "New York Times" Hacker, die zum Anonymous-Kollektiv gehören sollen, Zugang zur Plattform verschafft. Dabei haben sie etliche Profile übernommen und damit angefangen, Memes zu veröffentlichen.Darüber hinaus sollen Teile des Quellcodes von Truth Social von der freien Software Mastodon abgekupfert sein, wie etwa "Golem" berichtet . So zeigen etwa Fehlermeldungen noch die ursprünglichen Mastodon-Logos. Mastodon steht unter der AGPLv3-Lizenz, die dazu verpflichtet, den genutzten Code wieder zu veröffentlichen. Truth Social ist allerdings ein geschlossenes System und dessen Code nicht einsehbar.Ob es Donald Trump unter diesen Vorzeichen gelingt, den für November angekündigten Beta-Test durchzuführen und die App danach zu lancieren, ist fraglich. (luc)