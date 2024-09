X veröffentlicht ersten Transparenzbericht seit Musks Übernahme

X hat zum ersten Mal seit Beginn der Musk-Ära einen Transparenzbericht über Meldungen und gesperrte Konten publiziert. Gemäss dem Report, der die ersten sechs Monate des laufenden Jahres abdeckt, hat das soziale Netzwerk 5,3 Millionen Konten gesperrt. Zusätzlich zu den Sperrungen hat X mehr als 10,6 Millionen Beiträge aufgrund von Verstössen gegen die Nutzungsregeln entfernt oder gekennzeichnet. Der letzte Bericht dieser Art stammt aus dem zweiten Halbjahr 2021, als das Unternehmen noch als Twitter firmierte. Damals wurden von Twitter rund 1,3 Millionen Konten aufgrund von Verletzungen der Nutzungsbedingungen gesperrt.Die Anzahl an Sperrungen haben sich unter X also mehr als verdreifacht. Jedoch die Zahlen sind nur bedingt miteinander vergleichbar. So hat X nicht nur weniger Nutzer als früher, sondern auch die allgemeinen Nutzungsbedingungen angepasst. Das Netzwerk verfolgt eine weniger strenge Politik als Twitter damals – unter anderem werden pornografische Inhalte auf X nun explizit gebilligt. Nach Twitter-Massstäben wäre die heutige Anzahl Meldungen und Sperrungen folglich noch höher.Die Zahlen widerspiegeln auch die allgemeine Tonalität auf der Plattform, die mitunter ein Grund dafür ist, dass sich viele Werbekunden gegenüber X zurückhaltend zeigen. Der vollständige Transparenzbericht kann hier eingesehen werden. (dok)