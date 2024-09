X schliesst blockierte User nicht mehr ganz aus

Elon Musk hat eine weitere kuriose Neuerung bei seiner Plattform X angekündigt: Ab sofort seien auch geblockte User weiterhin in der Lage, öffentliche Posts zu sehen. Dies schreibt "The Register" und bezieht sich dabei auf einen Beitrag vom Chef persönlich, der neue Features oft selber ankündigt. Bislang waren geblockte User nicht mehr in der Lage, das Profil der betreffenden Person oder Firma aufzusuchen, nun kann die Timeline weiterhin angeschaut werden.Weiterhin nicht möglich nach einem Blocken ist jegliche Interaktion mit einem Post, also liken, Sharen, kommentieren oder reposten. Neu ist Musk mit seiner Idee nicht, denn bereits vor über zehn Jahren implementierte Twitter die Möglichkeit, auch blockiert öffentliche Tweets zu lesen. Nach einem Aufschrei der Community wurde das Projekt aber wieder begraben. Möglicherweise wiederholt sich die Geschichte, denn die Reaktionen auf den Post von Musk auf X sind überwiegend negativ. Bleibt abzuwarten, ob und wie er darauf reagiert. (dok)