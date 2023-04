Microsoft Designer als Public Preview verfügbar

(Quelle: Microsoft)

28. April 2023 - Microsoft hat die KI-gestützte Grafik-Anwendung Designer jetzt als Public Preview lanciert. Alternativ lässt sich Designer auch im Edge-Browser nutzen.

Vergangenen Oktober hat Microsoft die Grafik-App Designer vorgestellt. Die Online-Applikation zur Gestaltung von Social Media Posts oder Grafiken für Einladungen und dergleichen nutzt hierfür Künstliche Intelligenz, konkret die Text-zu-Bild-Engine Dall-E 2 von OpenAI.Wie der Konzern jetzt in via Blog Posting mitteilt , ist Designer per sofort für alle Interessierten als Public Preview verfügbar. Die Funktionsweise ist recht einfach: Man braucht einfach einzutippen, welche Art Grafik man gestalten möchte, worauf Designer mit Vorschlägen aufwartet. Nach der Auswahl eines Vorschlags geht's weiter mit der Eingabe von Text, worauf Designer mit Titelvorschlägen inklusive passender Schrift aufwartet. Sodann lassen sich die Designs in der Grösse anpassen, wobei gängige Layouts für Facebook, Linkedin und Co. angeboten werden. Die Möglichkeiten sollen künftig noch einmal deutlich erweitert werden. So soll beispielsweise auch das Löschen oder Austauschen von Hintergründen ermöglicht werden.Microsoft Designer kann aktuell in der Online-Version oder intergriert im Browser Edge genutzt werden. (rd)