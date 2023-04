Microsoft präsentiert Copilot für Viva

(Quelle: Microsoft)

24. April 2023 - Mit Copilot-Funktionen für Viva Goals, Engage, Topics und Answers will Microsoft Führungskräfte dabei unterstützen, neben der Produktivität auch das Engagement der Mitarbeitenden prioritär zu berücksichtigen.

Die erfolgreichsten Unternehmen sind laut Untersuchungen von Microsoft diejenigen, die sowohl die Produktivität als auch das Engagement der Mitarbeitenden priorisieren und sich nicht ausschliesslich auf die Produktivität konzentrieren. Diese "neue Leistungsgleichung" will der Hersteller mit einem Copiloten in Microsoft Viva unterstützen, der auf dem unlängst angekündigten Microsoft 365 Copilot System basiert. Die neuesten Erkenntnisse über Mitarbeiterengagement und Unternehmensleistung beleuchtet Microsoft im aktuellen Work Trend Index Pulse Report Der neue Copilot in Viva Goals soll Führungskräfte bei der Formulierung und Kommunikation von Zielen mit den Mitarbeitenden begleiten, unter anderem indem er OKRs (Objective Key Results) vorschlägt, dies auf Grundlage bestehender Word-Dokumente wie dem jährlichen Geschäftsplan oder Produkt-Strategiepapieren. Der Copilot fasst dann den Status der OKRs zusammen, identifiziert Probleme und schlägt weitere Schritte vor.

In Viva Engage hift der Copilot dem Management dabei, inspirierende und überzeugende Beiträge zu erstellen, wie Microsoft mitteilt. Als Basis dienen dabei Abfragen oder Trendthemen aus Arbeitsplatz-Communities, die Viva Engage identifiziert und analysiert. Der Copilot macht darauf Vorschläge zur Personalisierung von Messages, wobei sich der Tonfall und die Länge anpassen lassen, und bietet dazu geeignetes Bildmaterial an. Zusätzlich können Führungskräfte via Copilot Engagement-Metriken analysieren, die Stimmung bewerten und Empfehlungen für Reaktionen erhalten.Weitere Copilot-Funktionalität baut Microsoft in Viva Topics und Answers ein, Letzteres um Mitarbeitende bei der Beantwortung spezieller Fragen zu unterstützen und Experten mittels passender Referenzen und Ressourcen bei der Erstellung vollständiger Antworten zu helfen. Weitere Informationen und Anregungen finden sich in der on-demand verfügbaren Aufzeichnung des Viva Summits vom 20. April 2023 und in der neuen Viva Community . (ubi)