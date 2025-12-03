cnt
Microsoft kämpft mit Störungen im Defender-Portal
Quelle: Microsoft

Microsoft kämpft mit Störungen im Defender-Portal

Ein Ausfall beim Defender-Portal sorgte dafür, dass die Security-Plattform nicht mehr zugänglich war oder Anwender Funktionen nicht mehr nutzen konnten. Mittlerweile scheinen die Probleme für den Grossteil der Kunden vom Tisch zu sein.
3. Dezember 2025

     

Microsoft hatte gestern mit Problemen beim Defender XDR-Portal zu kämpfen, so ein Bericht von "Bleeping Computer". Wie der Konzern via Admin Center verlauten liess, konnten Kunden dadurch entweder nicht auf das Portal zugreifen oder einzelne Funktionen nicht mehr nutzen. Laut Microsoft lag das Problem an einem Anstieg des Datenverkehrs, der zu einer hohen CPU-Belastung geführt habe. Dabei bezeichnet Microsoft den Sachverhalt als Incident, womit normalerweise nur kritische Dienstausfälle mit grossen Auswirkungen bezeichnet werden.


Mit diversen Massnahmen konnte Microsoft im Verlauf des Tages dafür sorgen, dass die Verfügbarkeit für einen Grossteil der Kunden wiederhergestellt werden konnte. Später hiess es dann, man arbeite noch mit einer kleinen Zahl von Unternehmen beziehungsweise Organisationen zusammen, die nach wie vor mit Problemen zu kämpfen haben. Microsoft will die Situation weiter im Auge behalten und die noch betroffenen Unternehmen individuell informieren. (rd)


