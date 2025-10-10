Windows Backup for Organizations allgemein verfügbar

Microsoft hat diese Woche über die allgemeine Verfügbarkeit von Windows Backup for Organizations informiert
. Die Datensicherung für Unternehmen wurde vor knapp einem Jahr an der Ignite-Konferenz vorgestellt und im Mai dann als Public Preview lanciert ("Swiss IT Magazine" berichtete
).
Wie der Konzern jetzt via Microsoft
365 Admin Center erklärt, wird Windows Backup for Organizations mit der Installation des kumulativen September-Updates für Windows 10 respektive Windows 11 zur Verfügung gestellt. Das Feature ermöglicht es Windows-10-Anwendern, ihre Einstellungen und Store-Apps zu sichern, um sie dann später im Rahmen des Windows-11-Setups wieder einzuspielen. Das Feature muss Administratoren-seitig freigeschaltet werden. Admins können die Verfügbarkeit wie auch die Konfiguration via Policy steuern.
Wie Microsoft auf einer FAQ-Seite zum Backup-Service versichert
, sollen die Daten vor dem Zugriff von Dritten wie auch von Microsoft-Mitarbeitern geschützt sein. Darüber hinaus soll der Service auch den DSGVO-Vorschriften entsprechen.
(rd)