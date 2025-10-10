cnt
Windows Backup for Organizations allgemein verfügbar
Quelle: Depositphotos

Ab sofort ist Windows Backup for Organizations allgemein verfügbar. Der Dienst sichert Windows-10-Einstellungen für die Migration auf Windows 11 und steht nach dem Einspielen der September-Windows-Updates zur Verfügung.
10. Oktober 2025

     

Microsoft hat diese Woche über die allgemeine Verfügbarkeit von Windows Backup for Organizations informiert. Die Datensicherung für Unternehmen wurde vor knapp einem Jahr an der Ignite-Konferenz vorgestellt und im Mai dann als Public Preview lanciert ("Swiss IT Magazine" berichtete).

Wie der Konzern jetzt via Microsoft 365 Admin Center erklärt, wird Windows Backup for Organizations mit der Installation des kumulativen September-Updates für Windows 10 respektive Windows 11 zur Verfügung gestellt. Das Feature ermöglicht es Windows-10-Anwendern, ihre Einstellungen und Store-Apps zu sichern, um sie dann später im Rahmen des Windows-11-Setups wieder einzuspielen. Das Feature muss Administratoren-seitig freigeschaltet werden. Admins können die Verfügbarkeit wie auch die Konfiguration via Policy steuern.


Wie Microsoft auf einer FAQ-Seite zum Backup-Service versichert, sollen die Daten vor dem Zugriff von Dritten wie auch von Microsoft-Mitarbeitern geschützt sein. Darüber hinaus soll der Service auch den DSGVO-Vorschriften entsprechen. (rd)


Windows 10 bekommt Backup-App für Unternehmen

 17. August 2025 - Microsoft hat die Vorabversion eines Updates für Windows 10 veröffentlicht, mit dem das Betriebssystem mit der Windows Backup App für Unternehmen ausgestattet wird. Diese wird mitunter auch für die kostenlose Support-Verlängerung benötigt.

Windows Backup for Organizations im Limited Public Preview bereit

 29. Mai 2025 - Mit Windows Backup for Organizations sollen sich Windows-Geräte inklusive Einstellungen einfach sichern und wiederherstellen lassen. Das Tool wird nicht zuletzt für den Umzug von Windows 10 auf Windows 11 beworben.


