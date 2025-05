Brack tritt neu ohne .ch auf

Der Onlinehändler Brack verkündete in seinem Newsletter der letzten Woche, es handle sich um das letzte E-Mail von Brack.ch. Jetzt ist klar, was damit gemeint war. Brack hat nämlich das ".ch" aus seinem Markennamen gestrichen und tritt am Markt somit nur noch schlicht als Brack auf. Dementsprechend wurde auch das Logo neu gestaltet, wie zum Beispiel der Website zu entnehmen ist. Ganz konnte sich Brack allerdings noch nicht vom Punkt lösen: Nach dem Schriftzug "Brack" prangt im Logo weiterhin ein Punkt, wenn auch ohne ch.Parallel zum neuen Markenauftritt fährt Brack eine umfassende Werbekampagne mit dem Claim "Pack aus, was in dir steckt". Roman Reichelt, CMCO Brack.Alltron, erläutert: " Die Marke Brack soll zukünftig eine moderne Schweizer Brand sein, nicht nur eine URL. Wir wollten aus Kundensicht deklinieren, welchen Nutzen wir stiften können, dafür war der alte Claim 'Brack liefert' nicht ideal. Der Markenkern heisst 'Unboxing Potential' und verbindet den zentralen Moment des Auspackens mit mehreren Bedeutungen. Dem Entfalten des eigenen Potenzials zum Beispiel oder auch dem internen Stolz auf unser Logistikcenter, wo sich alles rund ums Ein- und Auspacken dreht." (ubi)