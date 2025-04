Brack.ch gibt bezüglich Daten-Hack offiziell Entwarnung

Vor wenigen Tagen informierte Brack.ch, dass ein Krimineller offenbar Kundendaten vom Unternehmen entwendet hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Schnell bestanden aber Zweifel an der Authentizität der Daten und nun gibt das Unternehmen offiziell Entwarnung: Die zum Verkauf angebotenen Daten sind nicht echt, einen Daten-Klau hat es nie gegeben. Um sich zu vergewissern, hat Brack.ch Nachforschungen angestellt und nach der ersten externen Einschätzung dafür auch noch einen zweiten Sicherheitsdienstleister konsultiert.Einzelne Nutzer von Brack.ch könnten jedoch auf so genannten Kombo-Listen auftauchen. Um diese zu generieren, werden von privaten Endgeräten via Phishing die Logins für diverse Online-Services abgezogen. Diese kriminelle Massnahme wird häufig jenen Nutzern zum Verhängnis, die für all ihre Online-Aktivitäten dieselbe Kombination aus Mailadresse und Passwort benutzen. Brack.ch ruft deshalb weiterhin dazu auf, das Passwort im Online-Shop und bei weiteren Shops und Plattform-Anbietern zu aktualisieren und wo immer möglich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu implementieren.Ferner hat das Unternehmen den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) über die Angelegenheit in Kenntnis gesetzt und wird bei der Polizei eine Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. (dok)