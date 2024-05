Brack.ch gewinnt Onlineshop-Test

Die Zeitschrift "PCtipp" hat auch heuer wieder Onlineshops von Schweizer Elektronikhändlern auf diverse Kriterien hin getestet – insgesamt sieben an der Zahl. Geprüft hat man unter anderem die Preise, das Produktsortiment, die Beratungskompetenz, die Grösse des Lagers oder die Produktsuche.Als Testsieger hervorgetan hat sich dabei Brack.ch. Hervorgehoben wird rund um Brack.ch das transparente Design der Website, die überdies viele Informationen oder auch eine Beratung in Echtzeit bereitstelle. Vorbildlich umgesetzt seien die Produktsuche und die Navigation. Auch die Produktbeschreibung wird positiv erwähnt, inklusive der Möglichkeit, Produkte zu vergleichen. Pluspunkte sammelte Brack.ch zudem beim Support sowie durch grosszügige Reparatur- und Garantiemassnahmen.Im Rahmen des Shop-Tests hat der "PCtipp" auch einen Preisvergleich anhand von acht Produktstichproben gewagt. Bezüglich Verfügbarkeit seien Brack.ch und Digitec .ch das Mass aller Dinge, während Fust Melectronics und Microspot .ch zweimal und Media Markt sowie Interdiscount sogar dreimal passen mussten. Bezüglich Preisen sei Melectronics gleich bei drei Produkten am teuersten gewesen, zudem gäbe es zwischen Händlern zum Teil eine "horrende Kostendifferenz". Der Bestellvorgang laufe derweil bei allen sieben getesteten Händlern vorbildlich ab, während Media Markt eine positive Ausnahme bezüglich Versandkosten bei geringem Bestellwert darstelle.Hinter Testsieger Brack.ch , der 5 von 5 möglichen Sternen erhalten hat, erreicht Digitec.ch 4,5 Sterne, Fust Interdiscount , Media Markt und Microsspot.ch je 4 Sterne und Melectronics 3,5 Sterne. Den kompletten Artikel kann man hier nachlesen . (mw)