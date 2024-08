Brack.ch feiert sein 30-jähriges Bestehen

Vor ziemlich genau 30 Jahren, am 8. August 1994, liess Roland Brack (Bild) die Einzelfirma "Brack Consulting Computersysteme" im Handelsregister eintragen. Deren Aktivitäten fanden zu Beginn im Estrich des Elternhauses von Brack statt. Heute gehört Brack .ch zu den führenden Onlinehändlern der Schweiz – einen Onlineshop gibt es schon seit 1997 – und betreibt zusammen mit den anderen Gesellschaften von Bracks Competec-Gruppe in Willisau ein Logistikzentrum, das laut der Mitteilung zu den modernsten in Europa gehört. Das 30-Jahres-Jubiläum feiert Brack .ch vom 19. August bis zum 17. September 2024 mit einem grossen Wettbewerb für die Kunden.Roland Brack sagt zur Entwicklung von Brack .ch: "Ich hätte mir vor 30 Jahren nie vorstellen können, dass ein Unternehmen dieser Dimension entsteht und wir mit mehr als 1'000 Mitarbeitenden die Schweiz beliefern würden." Er dankt der Kundschaft, den Partnern und hat für die Mitarbeitenden ein riesiges Dankeschön parat, "die die Firma stetig ausgebaut haben und täglich bereit sind, für zufriedene Kund*innen die Extrameile zu gehen!"Zu den Innovationen von Brack .ch gehört das 2022 neu lancierte Treueprogramm Brack .ch Plus mit Gewinnspielen und weiteren Vorteilen für Kunden, die mindestens fünfmal pro Jahr bestellen. Im Jahr 2023 wurde ein KI-basierter Kundenberater eingeführt, der für die Kundschaft als Anlaufstelle bei Sortimentsfragen dienen und die persönliche Kundenberatung auch ausserhalb der Bürozeiten ergänzen soll. Darüber hinaus engagiert sich Brack .ch in der Berufsbildung sowie im Sportsponsoring und ist sich laut eigener Aussage seiner sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst. (ubi)